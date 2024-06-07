Сборная России сыграет с Беларусью в новой белой форме

Национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси в новой белой форме. Об этом сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

Фото: Телеграм-канал сборной России

Фото: Телеграм-канал сборной России

Фото: Телеграм-канал сборной России

Фото: Телеграм-канал сборной России

Фото: Телеграм-канал сборной России

Фото: Телеграм-канал сборной России

Отметим, что с конца февраля 2022-го года все сборные России и отечественные команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.