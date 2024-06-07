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«ПСЖ» сообщил Сафонову, Доннарумме и Тенасу, что в клубе не будет чёткого первого номера

«ПСЖ» сообщил Сафонову, Доннарумме и Тенасу, что в клубе не будет чёткого первого номера
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Голкиперы Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов и Арнау Тенас будут бороться за место основного вратаря «Пари Сен-Жермен» в начале нового сезона. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, руководство клуба уведомило всех трёх вратарей, что в команде нет первого, второго или третьего номера.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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