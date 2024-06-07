«Бавария» хочет приобрести вингера «Порту» Консейсау — Record

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении 21-летнего вингера «Порту» Франсишку Консейсау, сообщает Record.

По информации источника, немецкий клуб уже уведомил «Порту» об интересе и в ближайшее время сделает предложение. Отмечается, что в контракте португальца есть пункт об отступных в размере € 30 млн, действующий до 15 июля, а после этой даты сумма увеличивается до € 45 млн. Интерес к футболисту также проявляют «Челси», «Атлетико» Мадрид, дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. За основную сборную Португалии Консейсау провёл две игры.