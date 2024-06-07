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Шикунов: жалко футболистов сборной России — они потеряли время для отдыха

Шикунов: жалко футболистов сборной России — они потеряли время для отдыха
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается товарищеского матча Беларусь — Россия, то мне жалко наших футболистов, потому что они закончили чемпионат и потеряли время для отдыха. Эта игра особо ничего не даёт, поэтому лучше бы их отпустили. Ведь в РПЛ был огненный чемпионат у всех команд.

Валерий Карпин для себя должен определить состав на матч со сборной Беларуси. Он должен дать шанс тем футболистам, кого меньше всего видит в сборной. А проверенных же игроков не стоит особо долго мучать в этом матче, ведь они все отыграли очень тяжёлый сезон. Карпин должен определить для себя, чего он хочет от этой игры. Это чисто его матч», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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