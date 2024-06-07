«Мы, тупые, смотрим на балканцев». Ташуев раскритиковал приток иностранных тренеров в РПЛ

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев жёстко раскритиковал тенденцию приглашения иностранных специалистов в клубы Российской Премьер-Лиги. По его мнению, большая часть зарубежных тренеров ничего не добивается в России. Ташуев недоумевает от того, что местные футбольные менеджеры не обращают должного внимания на российских тренеров.

«Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в своё время были Спаллетти и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы, такие тупые, сидим и смотрим на балканцев… Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремлённый и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, накануне московский ПФК ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова, а на его место назначил серба Марко Николича. При этом многие фанаты ждали на тренерском мостике армейцев Сергея Игнашевича. Похожая ситуация произошла в «Спартаке» — клуб назначил Деяна Станковича, хотя в СМИ ходили слухи о Валерии Карпине и Станиславе Черчесове.