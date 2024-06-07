«Атлетико» начал переговоры с «Реалом Сосьедад» по трансферу Ле Нормана — Relevo

Мадридский «Атлетико» начал переговоры с «Реалом Сосьедад» по трансферу центрального защитника Робена Ле Нормана. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в контракте защитника сборной Испании есть пункт об отступных в размере € 50 млн, однако «Атлетико» хочет сбить цену до суммы около € 30 млн, включая бонусы.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

27-летний Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забытыми мячами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.