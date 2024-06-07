Черчесов — об Анчелотти: у чемпионов‑тренеров ты учишься

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о возглавляющем мадридский «Реал» Карло Анчелотти.

«Есть теоретики, а есть практики. У чемпионов‑тренеров ты учишься. Йоахим Лёв — чемпион, мой тренер. Олег Романцев — чемпион. И так далее. Тогда ты понимаешь, как это делается. Анчелотти ещё как игрок дважды выиграл Лигу чемпионов. Думаете, это случайно? Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам. Посмотрите на его лицо. Мне кажется, он даже голос повысить не может. Хотя в раздевалке я не был», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, 3 июня сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова на должность главного тренера команды. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком». С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана.