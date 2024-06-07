Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитница ЦСКА Плешкова — о матче за Суперкубок: хочется выиграть этот трофей

Защитница ЦСКА Плешкова — о матче за Суперкубок: хочется выиграть этот трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Защитница ЦСКА Юлия Плешкова высказалась о предстоящем матче за Суперкубок России среди женских команд с «Зенитом».

«Хочется показать хороший футбол и наконец-то выиграть трофей, которого у нас нет до сих пор в коллекции. Все в команде помнят, что именно Суперкубка нам не хватает, поэтому никто не нуждается в дополнительной мотивации», — приводит слова Плешковой официальный сайт женской футбольной лиги.

Напомним, матч Суперкубка России среди женских команд, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», состоится 8 июня. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Марины Крупской из Екатеринбурга. Помогать ей в качестве ассистенток будут Екатерина Павленко и Инна Дмитриева. Резервный арбитр: Карина Афанасьева. Резервный ассистент: Елена Собчук. VAR: Вера Опейкина. AVAR: Екатерина Курочкина. AVAR2: Василий Казарцев. Комиссар: Михаил Ефимов. Инспектор матча: Марина Мамаева.

Материалы по теме
Тренер женской сборной России Красножан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android