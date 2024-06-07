Футболистка «Зенита» Куропаткина высказалась о матче за Суперкубок России

Защитница «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о предстоящем матче за Суперкубок России среди женских команд с ЦСКА.

«Хочется показать хороший футбол и наконец-то выиграть трофей, которого у нас нет до сих пор в коллекции. Все в команде помнят, что именно Суперкубка нам не хватает, поэтому никто не нуждается в дополнительной мотивации», — приводит слова Плешковой официальный сайт женской футбольной лиги.

Напомним, матч Суперкубка России среди женских команд, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», состоится 8 июня. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Марины Крупской из Екатеринбурга. Помогать ей в качестве ассистенток будут Екатерина Павленко и Инна Дмитриева. Резервный арбитр: Карина Афанасьева. Резервный ассистент: Елена Собчук. VAR: Вера Опейкина. AVAR: Екатерина Курочкина. AVAR2: Василий Казарцев. Комиссар: Михаил Ефимов. Инспектор матча: Марина Мамаева.