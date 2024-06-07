«Ньюкасл» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025

Английский «Ньюкасл Юнайтед» на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) представил новую домашнюю форму от немецкого спортивного бренда adidas, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Ньюкасл Юнайтед»

Фото: ФК «Ньюкасл Юнайтед»

Напомним, «Ньюкасл Юнайтед» с 60 очками занял седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024, обогнав по дополнительным показателям «Манчестер Юнайтед» с таким же количеством очков, который в итоге финишировал восьмым. В Кубке Англии «сороки» дошли до стадии 1/4 финала, где уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» также завершил своё выступление на стадии четвертьфинала, где чёрно-белые проиграли лондонскому «Челси» (1:1 (по пен. 2:4)). Также «Ньюкасл» выступал в Лиге чемпионов, но не смог выйти из группы.