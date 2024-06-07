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Александр Шикунов: поклон Сергею Игнашевичу за работу в «Балтике», он умница

Александр Шикунов: поклон Сергею Игнашевичу за работу в «Балтике», он умница
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о работе Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградской «Балтики».

«Хотелось бы большего доверия к российским тренерам. Игнашевич блеснул, но он попал в тяжёлую ситуацию, начав чемпионат командой из Первой лиги. «Балтика» вышла в РПЛ и никак не укрепилась. Команда укрепилась лишь зимой и весной при Игнашевиче «Балтика» начала показывать другой футбол.

Он великолепно отработал весну. Игнашевич дотащил команду до Суперфинала Кубка России, где дал потрясающий матч. Я не ожидал такого. Думал, «Зенит» перекусит «Балтику» и всё, но питерцы еле вылезли в конце встречи. Поэтому поклон Игнашевичу за работу, он умница», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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