Шикунов: в РПЛ нужны тренеры как Николич и Ивич. Не дай бог, чтобы залетали «абаскальки»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об иностранных тренерах в клубах РПЛ.

«Николич – серьёзный тренер, который прекрасно работал в «Партизане», «Фехерваре» и «Локомотиве». К такому уровню тренера никаких вопросов. Ещё прекрасно в «Краснодаре» работал Ивич, но случился несчастный случай, и его уволили. Он прекрасно выстроил «Краснодар», который меньше всего пропустил. Он играл на результат и шёл чётко к своей цели. Такие тренера нужны в РПЛ.

Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Ни в коем случае! Это позор и кошмар для нашего чемпионата, когда люди такого уровня залетают в РПЛ. Я не считаю его тренером», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.