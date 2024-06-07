Воспитанник «Спартака» и чемпион Евро-2013 U17 Лихачёв назвал главную ошибку в карьере

Воспитанник «Спартака» и чемпион Европы 2013 года в составе сборной России U17 Александр Лихачёв назвал главную ошибку в своей карьере. Сейчас игрок выступает за «Текстильщик» из Второй лиги.

— Не было мысли доказывать в «Спартаке» через аренду?

— У меня был период, когда я сыграл два сезона в Первой лиге, играл в молодёжной сборной России, боролись за выход на Евро. Тогда у меня заканчивался контракт со «Спартаком», и я думал, что, наверное, нужно делать следующий шаг, потому что уже засиделся. Приезжаешь в сборную, а там ребята уже играют за основные команды: Чалов, Обляков, Кучаев, Баринов, Жемалетдинов, Соболев. Смотришь на них и думаешь, что надо тоже пробовать, потому что не получается с первой командой «Спартака», видимо, не заинтересованы. Я сказал агенту, что надо пробовать искать какой-то путь развития. Мне рассказали, что мной интересовался «Рубин», вроде следят, но ничего из этого не вышло. Я хотел попробовать ещё где-то, но агент сказал, что «Спартак» просит за меня достаточно большую компенсацию. Он объяснил, что за меня её никто не будет платить, а «Спартак» предложил ещё контракт. Наверное, в тот момент агент должен был как-то посодействовать в моих интересах, поменять ситуацию, потому что я был молодой, не до конца понимал. В итоге я остался в «Спартаке», съездил на сборы с первой командой. Вернулся и сыграл два матча в Первой лиге, а потом ко мне подошёл тренер Булатов и сказал, что руководство делает ставку на молодых. А у нас были Гапонов и Мамин, они всего на один год младше меня. Я спрашиваю: «А мне что делать?.. Я только подписал новый контракт». Ответ был: «Не переживай, сейчас посмотрим». В итоге меня посадили на замену, не знаю, искусственно ли. А я никогда не был игроком замены, для меня это стрессовая ситуация. Я постоянно говорил агенту, что надо куда-то ехать, я не могу тут сидеть. С лета до зимы сыграл некоторое количество матчей, выходил третьим центральным защитником, но не чувствовал себя игроком основы даже уже в «Спартаке-2».

— Что было дальше?

— Разорвал контракт со «Спартаком» и зимой, вообще не раздумывая, поехал в «Тюмень». Наверное, это моя главная ошибка. Команда выступала в Первой лиге, но находилась в зоне вылета. Ладно я, молодой, не понимаю, как устроен футбольный мир, но почему агенты не отговорили от этого шага? Я упал в два раза в зарплате, думая, что это шаг назад, чтобы сделать два вперёд. Но так не получилось: нормально отыграл полгода в «Тюмени», но мы вылетели. С нас ещё и шесть очков сняли, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.