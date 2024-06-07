Агент Влашича не исключает возвращения игрока в Россию

Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Российскую Премьер-Лигу. Агент отметил, что у Влашича хорошие воспоминания о чемпионате России, поэтому футболист не отбрасывает вариант с возможным возвращением в РПЛ.

«У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба?

Возможно ли, что Влашич вернётся в Россию летом? В футболе всё возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы», — приводит слова Тончи Мартича «РБ Спорт».

Напомним, Влашич выступал за московский ПФК ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего отправился в лондонский «Вест Хэм». Сейчас хорват играет за «Торино».