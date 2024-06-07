Карпукас — о матче с Беларусью: сейчас тяжело искать соперников, выбор маленький

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Беларуси.

«От белорусов я ничего не жду. Всё будет зависеть от нас. Надо хорошо сыграть и показать то, что мы наработали на тренировках. Я понимаю, в какой ситуации мы находимся. Очень тяжело искать соперников. Выбор сейчас маленький», – приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.