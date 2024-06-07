«Челси» объявил о переходе Тосина Адарабиойо из «Фулхэма»

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе защитника Тосина Адарабиойо из «Фулхэма». Футболист подписал с «синими» четырёхлетний контракт.

«Челси» — огромный клуб, и для меня это момент полного круга. Я родился недалеко от «Стэмфорд Бридж». Я очень взволнован и с нетерпением жду возможности помочь клубу двигаться в том направлении, в котором мы хотим двигаться», — приводит слова Адарабиойо пресс-служба клуба на официальном сайте.

26-летний Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». Защитник выступал за «Фулхэм» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В минувшем сезоне игрок обороны провёл за «дачников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость Адарабиойо, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.