Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лихачёв: при Карпине брали на тренировку основы, при Каррере ездил на сборы «Спартака»

Лихачёв: при Карпине брали на тренировку основы, при Каррере ездил на сборы «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Спартака» и чемпион Европы 2013 года в составе сборной России U17 Александр Лихачёв рассказал, насколько близко его подпускали к основной команде красно-белых.

— Как близко ты был к основной команде «Спартака»?
— Были моменты, когда я ездил на сборы с основным составом. Но прямо близко к тому, чтобы играть за «Спартак», ни разу не подобрался. Сейчас думаю, если бы хоть раз попал в заявку, это уже стало бы большим шагом вперёд. А я даже ни разу не сидел на скамейке с основной командой, хотя бы просто почувствовать эту атмосферу в раздевалке. Пару раз звонил начальник команды и говорил, что завтра буду в заявке с основной командой. Я уже обрадовался, а через пару часов перезванивает — отмена. Тогда Каррера был тренером. Поэтому только сборы и тренировки. При Карпине у нас был турнир в Сокольниках, приезжали хорошие команды типа «Барселоны». Мне агент сказал, что я Карпину очень понравился, и меня приглашали на тренировку в основную команду. Но дальше этого не продвигалось, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Один — капитан сборной, другой — в Монако, а я — во Второй лиге». Судьба чемпиона Европы
Эксклюзив
«Один — капитан сборной, другой — в Монако, а я — во Второй лиге». Судьба чемпиона Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android