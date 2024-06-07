Лихачёв: при Карпине брали на тренировку основы, при Каррере ездил на сборы «Спартака»

Воспитанник «Спартака» и чемпион Европы 2013 года в составе сборной России U17 Александр Лихачёв рассказал, насколько близко его подпускали к основной команде красно-белых.

— Как близко ты был к основной команде «Спартака»?

— Были моменты, когда я ездил на сборы с основным составом. Но прямо близко к тому, чтобы играть за «Спартак», ни разу не подобрался. Сейчас думаю, если бы хоть раз попал в заявку, это уже стало бы большим шагом вперёд. А я даже ни разу не сидел на скамейке с основной командой, хотя бы просто почувствовать эту атмосферу в раздевалке. Пару раз звонил начальник команды и говорил, что завтра буду в заявке с основной командой. Я уже обрадовался, а через пару часов перезванивает — отмена. Тогда Каррера был тренером. Поэтому только сборы и тренировки. При Карпине у нас был турнир в Сокольниках, приезжали хорошие команды типа «Барселоны». Мне агент сказал, что я Карпину очень понравился, и меня приглашали на тренировку в основную команду. Но дальше этого не продвигалось, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.