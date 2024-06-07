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Глава ДНР Пушилин: участие настоящего «Шахтёра» в РПЛ оставляем на потом

Глава ДНР Пушилин: участие настоящего «Шахтёра» в РПЛ оставляем на потом
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о будущих планах возрождаемого донецкого «Шахтёра».

— Как идёт процесс возрождения «Шахтёра»? Каким вы видите будущее настоящего «Шахтёра»?
— Участие «Шахтёра» в РПЛ мы оставляем на потом, перед этим предстоит много оргработы. Команда есть уже, она играет, но это пока другой уровень, в отличие от того, к которому привык наш болельщик. Хотелось бы видеть несколько иную картину. И чтобы «Донбасс Арена» была задействована. У нас есть такие планы, — заявил Пушилин в эфире «Матч ТВ».

Пушилин — российский политический и государственный деятель, глава Донецкой Народной Республики с 4 октября 2022 года. Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Два с небольшим года команда Валерия Карпина играет только товарищеские матчи. 7 июня россияне встретятся с национальной командой Беларуси в Минске.

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