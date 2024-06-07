Президент «Урала» Иванов рассказал, кого клуб планирует назначить главным тренером

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном назначении Евгения Аверьянова, исполнявшего обязанности наставника екатеринбуржцев в ответном переходном матче с «Акроном» (2:1), на пост главного тренера команды.

«Планируем утвердить Аверьянова на следующий сезон, но решение примет совет директоров. Это в прошлом наш футболист, он играл в нашем клубе очень долгое время. Я считаю, что он набрался опыта и с этим тренером нам по пути. Уверен, что с ним мы выполним поставленную задачу — вернуться в РПЛ», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Новый сезон екатеринбургский «Урал» проведёт в Мелбет Первой лиге. Команда покинула Российскую Премьер-Лигу после поражения в переходных матчах от тольяттинского «Акрона» (2:3 по сумме двух встреч). «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей.