Радимов высказался об увольнении Федотова из ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Мне кажется, Федотов настолько завысил планку прошлым сезоном, что выше невозможно. Чемпион «Зенит», ты занимаешь второе место и выигрываешь кубок. Как минимум от тебя ждут плюс-минус чего-то похожего. А ты занимаешь какое место? Шестое?

Я думаю, что Федотов проделал очень хорошую работу, тем более с той скамейкой, что у него есть. В общем, это их место. Я думаю, что в прошлом году они выше головы прыгнули», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала Это футбол, брат!»

Напомним, Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей. 3 июня ЦСКА официально объявил об увольнении тренера.