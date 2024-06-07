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Радимов высказался об увольнении Федотова из ЦСКА

Радимов высказался об увольнении Федотова из ЦСКА
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Мне кажется, Федотов настолько завысил планку прошлым сезоном, что выше невозможно. Чемпион «Зенит», ты занимаешь второе место и выигрываешь кубок. Как минимум от тебя ждут плюс-минус чего-то похожего. А ты занимаешь какое место? Шестое?

Я думаю, что Федотов проделал очень хорошую работу, тем более с той скамейкой, что у него есть. В общем, это их место. Я думаю, что в прошлом году они выше головы прыгнули», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала Это футбол, брат!»

Напомним, Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей. 3 июня ЦСКА официально объявил об увольнении тренера.

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