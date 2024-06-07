Лихачёв: когда позвали в «Зенит-2», подумал: «Что происходит с нашим футболом?»

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв рассказал, что его приглашали в «Зенит-2». При этом футболист отметил, что он не нужен «Спартаку-2», несмотря на статус воспитанника красно-белых. Сейчас Лихачёв выступает за «Текстильщик».

— Осталась мечта сыграть в РПЛ?

— Такая мечта была, хотя бы один матч сыграть — поставить для себя галочку. Но в последнее время всё меньше и меньше об этом думаю, потому что реально смотрю на жизнь. Играя во Второй лиге, тяжело так перепрыгнуть, особенно в таком возрасте. Если я в тот момент не попал в РПЛ, когда мне было 22–23 года, на пике своей формы, выступал в молодёжной сборной России, был на виду, то сейчас и подавно — тяжело. Возникали мысли попробовать снова в «Спартаке-2», сейчас же его возродили. Но так понимаю, что сейчас это команда одного агента Андреева, где из 25 человек 18 — его игроки. Мне просто обидно, когда такие вещи происходят в нашем футболе. Я общался с людьми, они говорят, что попасть туда без шансов даже мне, как и любому воспитаннику «Спартака».

Я бы порадовался, если бы в команду кто-то пришёл в качестве старшего товарища. Как это было с Димой Кудряшовым, он помогал своим опытом. Я не говорю, что у меня есть такой опыт, но почему бы не попробовать. Но меня просто обрезают, говорят, что там Андреев, туда ты не сможешь. Но берут взрослого защитника Карпова, воспитанника «Зенита», который раньше наговорил очень много слов про «Спартак», и это нормально.

Мне ещё обиднее, когда меня в прошлом году зовут в «Зенит-2». Думаю: «Что вообще происходит с нашим футболом?» Нельзя сказать, что я сторонник того, что нельзя куда-то переходить только из-за красно-белых цветов, но не понимаю, когда в «Зенит-2» меня зовут, а в «Спартак-2» — нет. Точнее, сейчас уже понимаю, что у людей свои интересы. Я интересовался у того, кто мне звонил из «Зенита»: «Вас не смущает, что воспитанник «Спартака»? Они говорят, что нет, у них стоит задача, нужны квалифицированные футболисты, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.