«Сидит по правую руку от Гвардиолы». Радимов — о лучшем тренере в карьере

Бывший футболист сборной России и «Сарагосы» Владислав Радимов назвал экс-тренера испанского клуба Хуана Мануэля Лильо, ныне работающего в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», лучшим тренером в своей карьере.

«Кто был самый сильный тренер в моей карьере? Если сейчас всё взять, то он сидит по правую руку от Гвардиолы. Хуан Мануэль Лильо, в «Сарагосе» тренировал. Он вывел из Сегунды в Примеру «Тенерифе». Мы с ним виделись, когда он тренировал «Севилью». Мы с ним очень хорошо [общаемся], он полгода у нас был, потом ушёл.

Гвардиола же — пишут в книжках, что учился у Лильо. И он действительно тактически рассказывал досконально и очень интересно», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала Это футбол, брат!»