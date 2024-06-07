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«Урал» объявил об уходе Газинского

«Урал» объявил об уходе Газинского
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Пресс-служба футбольного клуба «Урал» официально объявила об уходе 34-летнего полузащитника Юрия Газинского.

«Футбольный клуб «Урал» не стал продлевать контракт с полузащитником. Юрий Газинский пришёл в наш клуб в августе 2022 года и провёл на поле 28 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 3 передачи. Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге, после розыгрыша угловых! К сожалению, серьёзные травмы не дали полузащитнику ещё больше проявить своё мастерство в матчах.

Спасибо, Юра, за два года, проведённые в Екатеринбурге, и желаем тебе успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

34-летний Газинский в минувшем сезоне получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился.

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