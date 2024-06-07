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Церемония открытия Евро-2024: когда начнётся, где пройдёт

Церемония открытия Евро-2024: когда начнётся, где пройдёт
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В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. Первый матч турнира начнётся в 22:00 по московскому времени. Церемония открытия континентального первенства состоится непосредственно перед стартовым матчем турнира.

Отметим, что откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А.

Календарь Евро-2024
Таблицы групп Евро-2024

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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