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Казахстанский журналист: россиянин Адиев — один из лучших тренеров в истории нашей сборной

Казахстанский журналист: россиянин Адиев — один из лучших тренеров в истории нашей сборной
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Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов высказался о бывшем главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве.

«Определённо, он оставил своё наследие. Никогда ещё сборная Казахстана не была так близка к попаданию на крупный международный турнир. Адиев подарил людям надежду, люди ею жили. Сначала в отборочном цикле всё решалось в последнем матче против Словении. Потом ещё был шанс пройти через плей-офф Лиги наций, но уступили Греции. В стране чувствовался ажиотаж вокруг сборной. Стадионы заполнялись до отказа даже в матче с Сан-Марино. Президент страны посещал матчи. Так что да, Адиев оставил большой след в казахстанском футболе. Многие считают этого тренера одним из лучших в истории сборной», — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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