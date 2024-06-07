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Радимов спрогнозировал финалистов Евро-2024

Радимов спрогнозировал финалистов Евро-2024
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов спрогнозировал, какие сборные выйдут в финал чемпионата Европы — 2024.

— Влад, а что вы думаете по поводу финала Евро?

— Я думаю, что англичане. По своему потенциалу.

— С кем будут англичане?

— Ну, испанцы, — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и начнётся 14 апреля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Календарь Евро-2024
Таблица групп Евро-2024

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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