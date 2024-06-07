Казахстанский журналист рассказал, с какими проблемами столкнётся Черчесов в этой стране

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказал, с какими проблемами столкнётся Станислав Черчесов в этой стране.

– Инфраструктура в плохом состоянии. Из-за плохих полей в основном играют на синтетике. Адиев это знал, а Черчесов сейчас приедет и, мягко говоря, будет в шоке от полей. Ну и не так много футболистов хорошего уровня. Многие игроки сборной вообще сидят на скамейке в своих клубах, а играют дорогие иностранцы.

– Почему в чемпионате Казахстана отменили лимит?

– К этому двоякое отношение. Кто-то недоволен, что казахстанские футболисты теперь будут чаще сидеть на скамейке. Кто-то настаивает, что уровень чемпионата поднимается из-за более сильных иностранцев – больше шансов побеждать в еврокубках. Такого, чтобы у команды на поле вышло 11 иностранцев, пока не было.

– В чём ещё будет сложность для Черчесова?

– В количестве классных футболистов. Если говорить объективно, их заметно меньше, чем у сборной России. В клубах проблемную позицию можно закрыть трансфером или арендой, а тут так не получится. А ещё важно справиться с ожиданиями болельщиков. Они могут рьяно как поддерживать, так и поливать, — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.