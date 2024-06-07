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Казахстанский журналист: болельщиков возмутила информация о зарплате Черчесова

Казахстанский журналист: болельщиков возмутила информация о зарплате Черчесова
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Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказал, что болельщиков возмутила информация о зарплате нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Информация о зарплате Черчесова в € 1,2 млн, конечно, взбудоражила. Она прошла по спортивным порталам и пабликам. Болельщики возмущались, особенно когда перевели эту сумму в тенге. Реакция была преимущественно негативная. Неужели в Казахстане нет своих специалистов? Зачем платить столько? Почему не потратить деньги на инфраструктуру, которая хромает? Или на детско-юношеский футбол? Резонанс был такой, что Федерации футбола Казахстана пришлось выступить с заявлением, утверждая, что сумма существенно завышена. Хотя, в принципе, я могу представить, что зарплата у Черчесова именно такая», — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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