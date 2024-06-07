«Показалось, что это тренер из Медиалиги». Казахстанский журналист – о дебюте Кержакова

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов высказался о тренере «Кайрата» Александре Кержакове.

«Пока свой единственный матч он выиграл – у аутсайдера. Каких-то явных изменений я не заметил. На матче выглядел раскрепощённо, улыбался. Вёл себя открыто, будто не первый день в команде, – такое подкупает. Даже показалось, что это тренер из Медиалиги. Знаете, когда результат не особо давит и можно оставаться раскрепощённым».

Напомним, 29 мая стало официально известно, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат». Первый матч под его руководством жёлто-чёрные провели на своём поле с «Шахтёром» из Караганды.