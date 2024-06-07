Экс-игрок «Спартака» Лихачёв: молодых ребят не звали праздновать чемпионство в 2017 году

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв рассказал об атмосфере в московском клубе в 2017 году, когда красно-белые стали чемпионами России по футболу.

— В 2017 году «Спартак» стал чемпионом. Что происходило в команде?

— На второй команде это никак не отражалось. Конечно, мы все болели и переживали за команду, но были в стороне. Я тогда играл в «Спартаке-2», а молодёжная команда тоже в тот год стала чемпионом. Кстати, я пару матчей за них сыграл, поэтому тоже считаюсь чемпионом. А на чемпионском матче с «Тереком» я был, даже на поле выходил, когда все выбежали.

— Молодых ребят звали праздновать?

— Нет, такого не было, — сказал Александр Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.