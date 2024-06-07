«Чуть ли не лучший футбол в Казахстане». Эксперт оценил работу Парфёнова в «Актобе»

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов оценил работу Дмитрия Парфёнова в «Актобе».

«Его клуб возглавляет турнирную таблицу. Команда продолжает бороться ещё и за Кубок Казахстана, где сейчас полуфиналы. В первом матче победили «Елимай» со счётом 2:0. Так что у Парфёнова всё неплохо. Многие эксперты выделяют игру «Актобе». Отмечают, что видна тренерская рука, что команда показывает чуть ли не лучший футбол в Казахстане на данный момент», — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Парфёнов возглавил «Актобе» в 2023 году. Ранее российский специалист работал во главе таких клубов, как «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал» и «Родина».