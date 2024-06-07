Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чуть ли не лучший футбол в Казахстане». Эксперт оценил работу Парфёнова в «Актобе»

«Чуть ли не лучший футбол в Казахстане». Эксперт оценил работу Парфёнова в «Актобе»
Комментарии

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов оценил работу Дмитрия Парфёнова в «Актобе».

«Его клуб возглавляет турнирную таблицу. Команда продолжает бороться ещё и за Кубок Казахстана, где сейчас полуфиналы. В первом матче победили «Елимай» со счётом 2:0. Так что у Парфёнова всё неплохо. Многие эксперты выделяют игру «Актобе». Отмечают, что видна тренерская рука, что команда показывает чуть ли не лучший футбол в Казахстане на данный момент», — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Парфёнов возглавил «Актобе» в 2023 году. Ранее российский специалист работал во главе таких клубов, как «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал» и «Родина».

Материалы по теме
Парфёнов: назначение Станковича в «Спартак» — обнадёживающе, акцент будет сделан на золото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android