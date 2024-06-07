Эксперт выделил двух российских футболистов в чемпионате Казахстана

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов выделил двух российских футболистов в чемпионате Казахстана.

«Первым приходит на ум нападающий «Актобе» Идрис Умаев, который сейчас получает гражданство Казахстана. Форвард отличился в нескольких матчах на старте сезона. Возглавлял гонку бомбардиров в какой-то момент, но сейчас в основном выходит на замену. Не знаю, с чем это связано. А ещё отмечу защитника Дмитрия Яшина, который выступает за «Елимай». Тоже хорошее впечатление производит. Кстати, в ближайшем туре они сыграют друг против друга», — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Идрис Умаев выступает за «Актобе» с 2023 года.