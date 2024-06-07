Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал «Реал» лучшей командой мира

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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, какую команду считает лучшим в мире на данный момент.

«Лучшая команда – это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов. И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить по игре – лично мне нравится «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда – это «Манчестер Сити», по результатам – «Реал», — приводит слова Месси Infobae.com.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов УЕФА.