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Орещук: Джикия будет востребован в РПЛ

Орещук: Джикия будет востребован в РПЛ
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о будущем бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— Джикия до сих пор не нашёл себе новый клуб. Удивитесь, если он окажется невостребованным в РПЛ?
— Удивлюсь. Это хороший футболист. Он найдёт себе работу. Джикия правильно делает, что не бежит за первым встречным предложением. Всему своё время.

— Вы видите его в каком-нибудь топ-клубе чемпионата России?
— Такой футболист спокойно найдёт себе команду. Может, не в топ-клубе, но в хорошей команде точно будет играть, — приводит слова Орещука издание «Спорт день за днём».

Напомним, красно-белые приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. В нынешнем сезоне Джикия сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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