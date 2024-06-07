Лихачёв: не знаю, повлиял ли Каррера на чемпионство, но один человек результат не приносит

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв оценил заслугу Массимо Карреры в чемпионстве московского клуба в 2017 году.

— Какие впечатления остались от времени Карреры в «Спартаке»?

— Я ним мало пересекался, но, когда ездил на сборы, состав команды был самым сильным, который я видел за последние годы. Не знаю, насколько Каррера повлиял на чемпионство, но состав был нереальным. Если такие иностранцы приезжают в наш чемпионат, то я за. Они действительно на голову сильнее россиян: Зе Луиш, Адриано, Фернандо. Потренировавшись с ними, я понимал, что это за уровень, в таком коллективе можно прибавлять. Скажу по себе, выкладываясь на максимум на тренировках, каждый день чувствуешь кайф, сейчас у меня такого уже не было лет пять. Приходишь уставший с тренировки, ты выложился на сто процентов и прибавил. Повторюсь, не знаю, сделал ли Каррера «Спартак» чемпионом, состав или, как говорят, Пилипчук. Наверное, всё в совокупности. Не бывает, чтобы один человек принёс результат. Наконец-то звёзды сошлись для «Спартака», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.