Игрок «Текстильщика» Лихачёв: смешно, когда игроки РПЛ говорят, что прожили бы на 50 тысяч

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв, ныне выступающий за «Текстильщик» во Второй лиге, отреагировал на высказывания некоторых футболистов РПЛ о том, что они могли бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

— Сейчас футболисты РПЛ часто говорят, что смогли бы прожить на 50 тысяч в месяц. Такое может быть?

— Когда я такое читаю, мне смешно. Я в это особо не верю, потому что все люди, у которых есть семьи, понимают, что это нереально. Конечно, когда ты один, живёшь на базе, кормят три раза в день, может быть, это и возможно. Но всё равно ты живой человек, хочешь разнообразить свою жизнь: рестораны, походы в кино или ещё что-то. А сейчас ценник вообще не маленький. Но, наверное, это реально, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.