Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Текстильщика» Лихачёв: смешно, когда игроки РПЛ говорят, что прожили бы на 50 тысяч

Игрок «Текстильщика» Лихачёв: смешно, когда игроки РПЛ говорят, что прожили бы на 50 тысяч
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Спартака» Александр Лихачёв, ныне выступающий за «Текстильщик» во Второй лиге, отреагировал на высказывания некоторых футболистов РПЛ о том, что они могли бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

— Сейчас футболисты РПЛ часто говорят, что смогли бы прожить на 50 тысяч в месяц. Такое может быть?
— Когда я такое читаю, мне смешно. Я в это особо не верю, потому что все люди, у которых есть семьи, понимают, что это нереально. Конечно, когда ты один, живёшь на базе, кормят три раза в день, может быть, это и возможно. Но всё равно ты живой человек, хочешь разнообразить свою жизнь: рестораны, походы в кино или ещё что-то. А сейчас ценник вообще не маленький. Но, наверное, это реально, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Один — капитан сборной, другой — в Монако, а я — во Второй лиге». Судьба чемпиона Европы
Эксклюзив
«Один — капитан сборной, другой — в Монако, а я — во Второй лиге». Судьба чемпиона Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android