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Врио губернатора Тульской области прокомментировал невыход «Арсенала» в РПЛ

Врио губернатора Тульской области прокомментировал невыход «Арсенала» в РПЛ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал невыход «Арсенала» в РПЛ.

— Тульскому «Арсеналу» немного не хватило, чтобы выйти в РПЛ. Насколько сильно это вызвало разочарование?
— Тула болеет за «Арсенал». Команда переживала не самые лёгкие времена в прошлом сезоне, а в этом показала достаточно хорошую игру. Тот шанс на выход в РПЛ, который появился, это как раз достижение команды. В спорте такое случается, когда чуть-чуть не хватает.

— Тула соскучилась по Премьер-Лиге?
— Тула — футбольный город. Болельщики любят свою команду, поэтому она, конечно, стремится к более высоким достижениям», — сказал Миляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 туляки заняли четвёртое место в Первой лиге, что дало им возможность сыграть в стыковых матчах с «Пари НН» за право выхода в РПЛ на следующий сезон. Первый матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 2:1 в пользу «канониров», ответный матч в Туле 1 июня со счётом 2:0 выиграли волжане. Таким образом, сезон-2024/2025 «Арсенал» вновь проведёт в Первой лиге.

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