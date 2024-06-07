Лихачёв: в 20 лет в «Спартаке-2» зарабатывал в два-три раза больше, чем во Второй лиге

Футболист «Текстильщика» Александр Лихачёв признался, что, будучи игроком «Спартака-2» семь лет назад, зарабатывал в несколько раз больше, чем сейчас во Второй лиге.

— Как сильно зарплата в «Текстильщике» отличается от спартаковских времён?

— В «Спартаке-2», учитывая ещё премиальные от молодёжной сборной, я получал в 20–22 года в два-три раза больше, чем сейчас во Второй лиге. И это в хороший месяц, даже если мы выиграем несколько матчей. Дело даже не деньгах, просто в то время я играл хуже, чем сейчас, но получал больше. Наверное, это связано с тем, что я был молодой и перспективный, эти деньги давались мне авансом. И это касается не только меня, но и остальной молодёжи. Хотя сейчас по меркам Второй лиги у меня очень хорошая зарплата, не говоря об остальных командах. А если вспомнить разговор про премиальные от чемпионата Европы в 2013 году, то в 2015-м мы заработали в три раза больше от той суммы. Вот тогда я уже мог позволить себе купить какую-то машину, как и Гасилин. С нынешними ценами, конечно, ничего нормального не взял бы, но тогда мог позволить ту же BMW 3, — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.