Игрока «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац дисквалифицирован на два матча (один из них условно) за неприличный жест во время празднований игроков «Зенита», которые радовались победе в Суперфинале Фонбет Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга обыграла калининградцев со счётом 2:1. Радмановац показал в сторону празднующих соперников средний палец. Также Радмановаца оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«После окончания матча во время награждения „Зенита“ футболист сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника. Установить, в отношении кого конкретно, было нельзя. Он присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принёс извинения. Сказал, что показывал Эраковичу. Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ.

Наказание — дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один — реальное исполнение, один — условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок — один год», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».