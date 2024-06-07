Месси назвал фаворита предстоящего Кубка Америки

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал фаворита Кубка Америки — 2024, а также поделился ожиданиями от предстоящего турнира. Напомним, Кубок Америки состоится с 20 июня по 14 июля и будет проходить в 14 городах США.

«Я думаю, что Аргентина всегда является фаворитом, несмотря на то что мы всё это выигрывали раньше, даже когда не удавалось достичь поставленных целей, Аргентина также всегда была фаворитом. Когда начинается чемпионат, будь то чемпионат мира, Кубок Америки или что-то ещё, Аргентина является таким же кандидатом, как и Бразилия, и в большей степени на этот Кубок Америки. Но я думаю, что сегодня южноамериканские команды очень сильны. Уругвай очень хорош, Колумбия, Эквадор. Исходя из этого, становится очень сложно играть во всех матчах, но я думаю, что это будет очень ровный Кубок Америки», — приводит слова Месси Infobae.com.