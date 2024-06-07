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Глава ДНР Пушилин: планируем отремонтировать «Донбасс Арену»

Глава ДНР Пушилин: планируем отремонтировать «Донбасс Арену»
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что власти ДНР планируют отремонтировать пострадавшую «Донбасс Арену».

— В каком состоянии «Донбасс Арена»?
— Нецелесообразно пока её использовать с учётом повреждений. Они незначительны, но требуют оценки специалистов. Но мы планируем её отремонтировать, и она должна использоваться командой «Шахтёр», — заявил Пушилин в эфире «Матч ТВ».

Пушилин — российский политический и государственный деятель, глава Донецкой Народной Республики с 4 октября 2022 года. Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Два с небольшим года команда Валерия Карпина играет только товарищеские матчи. 7 июня россияне встретятся с национальной командой Беларуси в Минске.

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