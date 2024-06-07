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Газинский высказался о своём уходе из «Урала»

Газинский высказался о своём уходе из «Урала»
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Бывший полузащитник «Краснодара» и «Торпедо» Юрий Газинский высказался о своём уходе из «Урала».

«Дорогие болельщики, пришло время поблагодарить вас за ту поддержку, эмоции и драйв, которые вы давали на протяжении всего сезона! К сожалению, итог сезона получился неудачным для команды, но я уверен, что лучшее у вас и у клуба впереди! Вперёд, шмели!» — приводит слова Газинского пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.

Напомним, 34-летний Газинский в минувшем сезоне получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился. Ранее в своей профессиональной карьере российский полузащитник выступал за «Краснодар», московское «Торпедо» и «Луч-Энергию».

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