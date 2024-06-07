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Врио губернатора Тульской области: выход в РПЛ — цель «Арсенала» в следующем сезоне

Врио губернатора Тульской области: выход в РПЛ — цель «Арсенала» в следующем сезоне
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о цели «Арсенала» на следующий сезон.

— Выход в РПЛ — главная цель в следующем сезоне у «Арсенала»?
— Конечно, команда будет к этому стремиться, болельщики этого желают. А мы своими силами будем способствовать, насколько это возможно, — сказал Миляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 туляки заняли четвёртое место в Первой лиге, что дало им возможность сыграть в стыковых матчах с «Пари НН» за право выхода в РПЛ на следующий сезон. Первый матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 2:1 в пользу «канониров», ответный матч в Туле 1 июня со счётом 2:0 выиграли волжане. Таким образом, сезон-2024/2025 «Арсенал» вновь проведёт в Первой лиге.

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