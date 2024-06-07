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Месси высказался о возможности перехода Неймара в «Интер Майами»

Месси высказался о возможности перехода Неймара в «Интер Майами»
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможности перехода бразильского форварда «Аль-Хиляля» Неймара в американский клуб. Напомним, ранее оба футболиста вместе выступали за «Барселону».

«Правда в том, что сейчас это сложно, он в Саудовской Аравии, у него остался год по контракту. У него был трудный сезон, он долгое время был травмирован, что также лишило его возможности участвовать в Кубке Америки. Он не смог сыграть большую часть игр в Саудовской Аравии. Так что сейчас это сложно. В будущем — я не знаю. Правда в том, что жизнь делает столько поворотов, что всякое может случиться, но я не думаю, что сегодня это возможно.

Звал ли я его? Нет, но мы часто разговариваем, у нас даже есть группа, где мы вдвоём и Луис (Суарес) тоже», — приводит слова Месси Infobae.com.

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