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Самедов: у сборной России должен быть отдельный тренер, но сейчас это непринципиально

Самедов: у сборной России должен быть отдельный тренер, но сейчас это непринципиально
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Бывший футболист Александр Самедов поделился мыслями о переговорах по возможному новому контракту главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с РФС, а также высказался о совмещении постов Карпиным в национальной команде и клубе.

«Контракт Карпина? Валерий Георгиевич сам решит, тут нечего обсуждать. В такой ситуации, в которой мы находимся, непросто работать. Но Валерий Георгиевич — амбициозный человек. Так что он и руководство РФС к чему-то придут.

Есть ли принципиальная разница, кто сейчас возглавляет сборную? Да, команду должен возглавлять человек, который умеет работать со сборной. Это очень важный пост. Как отношусь к совмещению постов? Спокойно. Наверное, у сборной должен быть отдельный тренер, я против совмещения, но в данной ситуации, думаю, это не так принципиально», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и «Ростова». 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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