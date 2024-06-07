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Ещенко: в «Спартаке» мы отправляли Максименко за пивом. Тот побздел, но согласился

Ещенко: в «Спартаке» мы отправляли Максименко за пивом. Тот побздел, но согласился
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что игроки красно-белых посылали за пивом вратаря Александра Максименко. Также Ещенко признался, что в своё время тоже ходил в магазин за пивом для старших товарищей по команде.

«Вадим Евсеев рассказывал, что отправлял вратаря «Локо» Будакова за пивом? А мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги — и вперёд! Но Саня молодец: даже если бы его спалили — не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что — ещё бы и хук по яйцам прописал!

Бегал ли я за пивом для старших? Конечно», — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2022 год. После завершения карьеры он занимал различные должности в структуре красно-белых.

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