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Transfermarkt: рыночная стоимость Арсена Захаряна выросла на € 3 млн после обновления

Transfermarkt: рыночная стоимость Арсена Захаряна выросла на € 3 млн после обновления
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости игроков в испанской Примере. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян подорожал на € 3 млн.

Таким образом, рыночная стоимость 21-летнего россиянина после первого сезона в Испании составляет € 18 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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