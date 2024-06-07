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Самедов: сборная всегда интересна, с удовольствием посмотрю игру с Беларусью

Самедов: сборная всегда интересна, с удовольствием посмотрю игру с Беларусью
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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сборная всегда интересна. С удовольствием посмотрим этот матч. С большим интересом ждём его.

— Но это всё-таки товарищеский матч против не самого сильного соперника.
— Сборная сейчас нечасто играет, поэтому для нас важна каждая игра, — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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