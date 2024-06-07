Виталий Мутко: кто хочет, тот и становится чемпионом РПЛ

Бывший глава РФС Виталий Мутко высказался о чемпионстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, чемпионом становится тот, кто этого больше всех хочет. Для «Зенита» это уже шестой чемпионский титул подряд.

«Эмоция простая. Надо хотеть стать чемпионом. При чём тут шансы «Динамо» и «Краснодара»? Вопрос в другом. Кто хочет, тот и становится чемпионом. Я в спорте большую часть жизнь провёл. Например, Легков хотел стать олимпийским чемпионом — он им стал. Это так просто с неба не падает. У каждого есть своя стратегия. У каждого клуба должна быть своя цель, своё стремление к чему-то», — приводит слова Мутко «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне РПЛ чемпионская гонка длилась до последнего тура. Благодаря тому, что «Краснодар» обыграл «Динамо», «Зенит» обошёл бело-голубых и финишировал на первой строчке.