Тони Кроос заявил, что будет работать в академии «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. Напомним, немец объявил о завершении карьеры после окончания Евро-2024.

«Будущее? Я продолжу вести подкаст вместе с моим братом Феликсом. И буду работать в академии мадридского «Реала». Также в сентябре стартует Icon League (новый формат футзала. — Прим. «Чемпионата»). Но также понятно, что сейчас я не собираюсь участвовать в 18 проектах, чтобы быть таким же занятым, как в бытность активным игроком», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.